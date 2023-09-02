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UYUM HAFTASI TARİHİ 2023-2024 | 9. sınıflara uyum haftası olacak mı? MEB takvimi açıkladı! Okul öncesi, 1. sınıf ilkokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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UYUM HAFTASI TARİHİ 2023-2024 | 9. sınıflara uyum haftası olacak mı? MEB takvimi açıkladı! Okul öncesi, 1. sınıf ilkokul, lise...

Anaokulu ve 1. sınıfların açılacağı tarih veliler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 eğitim yılında anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlaması için düzenlenecek okula uyum haftası, çocukların yeni eğitim ortamına alışmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen önemli bir etkinliktir. İşte, okula uyum haftası tarihleri...

"Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılıyor?" sorusu veliler tarafından sorgulanıyor. MEB'in yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih netleşti. İşte, 2023-2024 okula uyum haftası tarihleri...

OKULA UYUM PROGRAMI 2023-2024

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 4-8 Eylül'de uyum eğitimleri alacaklar.

OKULLARDA ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem uygulanacak ara tatil 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Tatil hafta sonu ile beraber 9 gün olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Öğrenciler için 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili ise 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran cuma günü okullarda son ders zilinin çalmasıyla sona erecek. İkinci dönem sonunda öğrencilerin başarı belgeleri, karneleri dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'de başlayacak.

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