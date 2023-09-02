UYUM HAFTASI TARİHİ 2023-2024 | 9. sınıflara uyum haftası olacak mı? MEB takvimi açıkladı! Okul öncesi, 1. sınıf ilkokul, lise...

OKULA UYUM PROGRAMI 2023-2024

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.