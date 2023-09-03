Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?

BURSLULUK SINAVINDA EN FAZLA KAÇ YANLIŞ YAPILABİLİR 2023, YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.