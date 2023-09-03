Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?
"Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı giriş belgesi 28 Ağustos itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2023-2024 eğitim öğretim dönemi bursluluk sınavı için öğrencilerin sabırsız bekleyişi başladı. 3 Eylül Pazar günü yapılacak sınava dair öğrencilerin en merak ettiği konu en fazla kaç yanlış yapabilecekleri oldu. Peki, Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?
"Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı, bu sene 3 Eylül Pazar günü MEB tarafından düzenlenecek. Sonuçlar ise 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav kapsamında öğrenciler, geçerli puanı almalarıyla yeni dönemi burslu okuyacak. Peki, Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?
BURSLULUK SINAVINDA EN FAZLA KAÇ YANLIŞ YAPILABİLİR 2023, YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.
İOBKS BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
5. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
6. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 21
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 22
Toplam net: 88
7. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
8. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 24
Matematik net: 23
Fen Bilimleri net: 23
Sosyal bilimler net: 24
Toplam net: 94
9. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
10. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
11. sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
Hazırlık sınıf bursluluk sınavı
Türkçe net: 23
Matematik net: 22
Fen Bilimleri net: 22
Sosyal bilimler net: 23
Toplam net: 90
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