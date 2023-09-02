2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin velileri sınavın ne zaman saat kaçta olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte 2023 İOKBS saati ve sınav giriş belgesi sorgulama