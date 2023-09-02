2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri için 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın düzenlenecek yapılacak. Veliler ise sınav saatini ve sınav giriş belgelerini sorgulamaya devam ediyor. İşte 2023 İOKBS sınav saati ve sınav giriş sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin velileri sınavın ne zaman saat kaçta olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte 2023 İOKBS saati ve sınav giriş belgesi sorgulama
2023 BURSLULUK SINAVI YARIN SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri aynı anda sınava katılım sağlayacak.
BURSLULUK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 bursluluk sınavı kılavuzu ile detayları paylaştı. Buna göre bursluluk sınavları 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek. İOKBS sınav giriş belgesi erişime açıldı.
2023 İOKBS TABAN PUANLARI (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. SINIF)
İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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- 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama
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