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Haberler Eğitim Haberleri 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri için 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın düzenlenecek yapılacak. Veliler ise sınav saatini ve sınav giriş belgelerini sorgulamaya devam ediyor. İşte 2023 İOKBS sınav saati ve sınav giriş sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin velileri sınavın ne zaman saat kaçta olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte 2023 İOKBS saati ve sınav giriş belgesi sorgulama

2023 BURSLULUK SINAVI YARIN SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri aynı anda sınava katılım sağlayacak.

BURSLULUK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 bursluluk sınavı kılavuzu ile detayları paylaştı. Buna göre bursluluk sınavları 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek. İOKBS sınav giriş belgesi erişime açıldı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 İOKBS TABAN PUANLARI (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. SINIF)

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

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