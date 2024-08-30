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Uyum Haftası nedir, ne demek? Anaokulu, 1. sınıf uyum haftası ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:56
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Uyum Haftası nedir, ne demek? Anaokulu, 1. sınıf uyum haftası ne zaman, hangi tarihte?

Okullar açılmaya hazırlanırken anaokulu ve 1. sınıflar için uyum haftasına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Veliler 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala arama motorlarında "Uyum Haftası nedir, ne demek?", "Anaokulu, 1. sınıf uyum haftası ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detayları...

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