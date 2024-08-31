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KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 10:20 Güncelleme: 31.08.2024 10:20
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KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 KPSS sınav takvimini duyurdu ve ön lisans oturumunun tarihi ile saati kesinleşti. Sınava katılacak binlerce aday "KPSS ön lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken sınav giriş belgelerinin nasıl sorgulanacağı da merak konusu oldu. 2024 KPSS ön lisans sınavına dair tüm detaylar ve giriş belgesi sorgulama bilgileri adaylarla paylaşıldı.

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