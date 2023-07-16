Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Üsküdar Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Üsküdar Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Üsküdar Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!
Üsküdar Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı.
Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (%50 İndirimli)SAY68223,47381924
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (Burslu)SAY12354,3087069
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY36246,71304212
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12316,10136395
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY32220,83383847
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY77288,73185671
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13397,1845910
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16258,40263799
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)SAY4346,8895549
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ64218,41550377
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ11339,7935807
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA68206,87584154
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA12274,77243460
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY51230,55368176
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY12367,2273444
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)SAY17235,42349906
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY27404,8339557
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY6419,5528740
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY7382,2358880
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY68241,83323038
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY12280,63203637
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY37249,65293450
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9344,3298673
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59248,74296752
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11359,5681284
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY51227,98374987
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY9290,99181065
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA10235,39490616
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA10237,83470886
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY68212,03387216
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY12283,85196358
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ23227,74513148
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ4309,5888346
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ68217,00552727
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ12345,7329322
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ42219,65547689
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ8310,9685083
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68265,15243387
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY14318,91132195
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY13223,61381791
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL34251,3460229
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL6397,1513284
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)SAY5233,96355862
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY18248,48297680
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,18109777
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY42206,02389200
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY8348,0894151
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY64222,80382493
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY11372,2668410
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%50 İndirimli)SAY68225,07380100
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY12241,65323798
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (%50 İndirimli)SAY38
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (Burslu)SAY7259,50260365
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (%50 İndirimli)SAY60224,54380740
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (Burslu)SAY10275,39216312
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA30271,85257052
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12361,8633650
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA48258,60326929
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12364,6730764
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA20230,25529344
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA38237,32474932
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ68222,10540470
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ12321,3663206
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ34199,82563569
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (Burslu)SÖZ6317,4170904
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA51239,87454633
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA9250,91375084
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA34226,53550781
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA6274,25245883
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34231,24522424
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6291,33178808
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA59222,96564915
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA11261,69309242
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%50 İndirimli)EA38228,58539915
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA7284,45203717
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ27219,48548114
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ4319,3167109
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