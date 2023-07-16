Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Beykent Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Beykent Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!
Beykent Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hukuk (%25 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İktisat (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
İletişim ve Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Kimya Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Matematik (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Matematik (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Medya ve İletişim (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sermaye Piyasası (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Sermaye Piyasası (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Tarih (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Tarih (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Tıp (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Turizm İşletmeciliği (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Yeni Medya (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü Kont. Taban Puan Sıralama
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (%25 İnd.) TYT 55/52 172,4603 1621621
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (Burslu) TYT 10/10 277,2872 516820
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (İÖ-%50 İnd.) TYT 28/28 186,1635 1567276
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (İÖ-Burslu) TYT 5/5 269,9215 581384
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (%25
İnd.) TYT 68/50 188,0205 1551982
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 12/12 271,2067 569622
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ-%50
İnd.) TYT 42/41 182,3234 1598904
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)
(Burslu) TYT 8/8 260,2105 677850
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
(%50 İnd.) TYT 42/42 199,016 1461420
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
(Burslu) TYT 8/8 263,7409 641782
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri
(%25 İnd.) TYT 68/23 174,9135 1620456
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu) TYT 12/12 266,7122 612295
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (%25 İnd.) TYT 28/28 246,1025 839637
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (Burslu) TYT 12/12 291,0594 414488
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (İÖ-%25 İnd.) TYT 43/43 220,6418 1154717
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (İÖ-Burslu) TYT 7/7 282,7236 473685
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (Ücretli) TYT 40/40 213,8883 1362046
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (%25 İnd.) TYT 67/33 186,1795 1567145
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 270,2824 578059
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (İÖ-%50 İnd.) TYT 29/21 168,86 1623331
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (İÖ-Burslu) TYT 5/5 290,9651 415124
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (%50
İnd.) TYT 50/23 187,4241 1556894
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
(%50 İnd.) TYT 22/5 183,9067 1585864
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
(Burslu) TYT 4/4 247,6046 821897
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) TYT 8/8 254,2974 743446
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) TYT 18/4 183,8581 1586264
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ-%50 İnd.) TYT 11/0 Tercih Edilmedi Tercih Edilmedi
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri
(Burslu) TYT 3/3 245,6691 844756
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ-Burslu) TYT 2/2 241,9662 888486
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) SAY 55/32 209,3219 387403
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 10/10 302,843 158457
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) SAY 60/60 269,7528 230739
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 10/10 389,901 51945
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (İng.-%25 İnd.) SAY 51/51 299,3325 164792
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (İng.-Burslu) SAY 9/9 402,5393 41475
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (%25
İnd.) TYT 68/68 245,0951 851534
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
(%50 İnd.) TYT 43/43 245,4937 846827
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
(Burslu) TYT 7/7 299,2236 363925
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) TYT 12/12 310,4539 304861
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