16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...

Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2023
ABONE OL
Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Beykent Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Beykent Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!

Beykent Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hukuk (%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İktisat (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

İletişim ve Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Kimya Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Matematik (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Matematik (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Medya ve İletişim (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sermaye Piyasası (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Sermaye Piyasası (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Tarih (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Tarih (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Tıp (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Turizm İşletmeciliği (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Yeni Medya (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üniversite Adı Bölüm Puan

Türü Kont. Taban Puan Sıralama

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (%25 İnd.) TYT 55/52 172,4603 1621621

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (Burslu) TYT 10/10 277,2872 516820

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (İÖ-%50 İnd.) TYT 28/28 186,1635 1567276

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Adalet (İÖ-Burslu) TYT 5/5 269,9215 581384

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (%25

İnd.) TYT 68/50 188,0205 1551982

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 12/12 271,2067 569622

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ-%50

İnd.) TYT 42/41 182,3234 1598904

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)

(Burslu) TYT 8/8 260,2105 677850

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)

(%50 İnd.) TYT 42/42 199,016 1461420

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)

(Burslu) TYT 8/8 263,7409 641782

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri

(%25 İnd.) TYT 68/23 174,9135 1620456

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Ameliyathane Hizmetleri

(Burslu) TYT 12/12 266,7122 612295

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (%25 İnd.) TYT 28/28 246,1025 839637

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (Burslu) TYT 12/12 291,0594 414488

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (İÖ-%25 İnd.) TYT 43/43 220,6418 1154717

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (İÖ-Burslu) TYT 7/7 282,7236 473685

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Anestezi (Ücretli) TYT 40/40 213,8883 1362046

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (%25 İnd.) TYT 67/33 186,1795 1567145

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 270,2824 578059

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (İÖ-%50 İnd.) TYT 29/21 168,86 1623331

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Aşçılık (İÖ-Burslu) TYT 5/5 290,9651 415124

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (%50

İnd.) TYT 50/23 187,4241 1556894

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

(%50 İnd.) TYT 22/5 183,9067 1585864

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

(Burslu) TYT 4/4 247,6046 821897

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bankacılık ve Sigortacılık

(Burslu) TYT 8/8 254,2974 743446

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) TYT 18/4 183,8581 1586264

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ-%50 İnd.) TYT 11/0 Tercih Edilmedi Tercih Edilmedi

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri

(Burslu) TYT 3/3 245,6691 844756

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Basım ve Yayım Teknolojileri

(İÖ-Burslu) TYT 2/2 241,9662 888486

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) SAY 55/32 209,3219 387403

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 10/10 302,843 158457

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) SAY 60/60 269,7528 230739

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 10/10 389,901 51945

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (İng.-%25 İnd.) SAY 51/51 299,3325 164792

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Mühendisliği (İng.-Burslu) SAY 9/9 402,5393 41475

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (%25

İnd.) TYT 68/68 245,0951 851534

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

(%50 İnd.) TYT 43/43 245,4937 846827

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

(Burslu) TYT 7/7 299,2236 363925

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bilgisayar Programcılığı

(Burslu) TYT 12/12 310,4539 304861

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA