Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2021-2022 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ederken bir yandan da ara tatil ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İşte haberin detayları...

15 TATİL UZAYACAK MI?

Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 yarıyıl tatilinin öne çekilmeyeceği açıklandı. Ancak yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.