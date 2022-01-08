15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
15 tatil uzayacak mı? Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken gözler tatil süresine çevrildi. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı tedbirlerin alınabileceği gündeme gelmişti. Bu kapsamda yarıyıl tatili ile ara tatilin birleştirilmesi gündemde. Konu hakkında son gelişmeleri merak eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İşte cevaplar...
Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2021-2022 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ederken bir yandan da ara tatil ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? İşte haberin detayları...
15 TATİL UZAYACAK MI?
Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 yarıyıl tatilinin öne çekilmeyeceği açıklandı. Ancak yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında, yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu. Özer; "Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
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- 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
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