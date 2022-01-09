Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?
Kabataş Erkek Lisesi puanları nasıl? Tarihi okul Kabataş Erkek Lisesi puanları kaç? Sosyal medyada yayılan inanılmaz görüntülerle gündeme gelen Kabataş Erkek Lisesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Lisede yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki; Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç?
Kabataş Erkek Lisesi puanları nasıl? Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi bir okul olan Kabataş Erkek Lisesi'nde tartışma yaratan görüntüler gündeme oturdu. Bu görüntülerin ardından Kabataş Erkek Lisesi puanları da merak edilmeye başlandı.
KABATAŞ ERKEK LİSESİ PUANLARI NASIL?
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
(İlk yerleştirme sonuçlarına ait verilerdir.)
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2021 484.5656 0.10
2020 489.3159 0.08
2019 494.8246 0.11
2018 461.7276 0.14
2017 497.6793 0.18
KABATAŞ ERKEK LİSESİ ÜCRETLİ Mİ?
Hayır. Kabataş Erkek Lisesi bir devlet lisesi ve öğrenciler ücretsiz eğitim alıyor. Tüm okullar gibi Kabataş Erkek Lisesi de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir okul.
Okulun erkek öğrenciler için pansiyonu vardır.
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- Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?
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