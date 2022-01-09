Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?

KABATAŞ ERKEK LİSESİ ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. Kabataş Erkek Lisesi bir devlet lisesi ve öğrenciler ücretsiz eğitim alıyor. Tüm okullar gibi Kabataş Erkek Lisesi de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir okul.

Okulun erkek öğrenciler için pansiyonu vardır.