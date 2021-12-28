Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler online eğitime geçen üniversiteler!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alınıp alınmadığı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen yüz yüze eğitim kararının ardından gözler diğer üniversitelerin aldığı kararlara çevrildi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı?