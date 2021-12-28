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Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler online eğitime geçen üniversiteler!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler online eğitime geçen üniversiteler!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde üniversitelerde yüz yüze eğitimin kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Bazı okulların peş peşe online eğitim kararı almasının ardından, online eğitime geçen üniversiteler yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alınıp alınmadığı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen yüz yüze eğitim kararının ardından gözler diğer üniversitelerin aldığı kararlara çevrildi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM KALDIRILDI MI?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) artan vakalar önlem getirdi. Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, corona virüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.

Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.

Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.

Diğer üniversiteler için henüz bir karar alınmış değil. Yeni bir karar alındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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