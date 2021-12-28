GSB son dakika: KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık bursları ne zaman ödenecek?

KYK burs kredi ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 Aralık'a kadar taahhütname onayı alındı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler üç aylık ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık bursları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs/kredi ödemeleri henüz yatmadı. Bakanlık tarafından ödemelerin bu hafta içerisinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."