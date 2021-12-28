Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!
Karne tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili olarak bilinen yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler 15 tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte MEB tatil günleri...
Karne tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimi açıklandı. Yarıyıl tatili için plan yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, 15 gün süren tatilin ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...
2022 KARNE TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
ÖĞRENCİLER BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması için okullarda kurduğu Ar-Ge Merkezlerindeki projeler göz dolduruyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki merkezlerde başarıyla tamamlanan projeler arasında akıllı tarım robotları, antiviral kumaşlar, artırılmış gerçeklik laboratuarları, eğitim simülatörleri ve insansız hava araçları da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, çalışan ve üreten bir gelecek için sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN ALTYAPISI
MEB'in 2023 hedefleri doğrultusunda okul-sanayi-üniversite-sektör ve diğer paydaşların katılımıyla mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesiyle amacıyla kurduğu Ar-Ge Merkezleri yerli ve milli üretimin altyapısını oluşturuyor. Ar-Ge Merkezlerinin hedefleri arasında son teknoloji sistemlerinin araştırılması, üretilen ürünlerin ticarileştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması ve ürünlerin patent ve marka başvurularının yapılması yer alıyor.
İSTİHDAM KAPASİTELERİNİ ARTIRIYOR
Ar-Ge kültürünü benimsemiş nitelikli nesillerin yetiştirilmesinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli hedefleri arasında yer aldığını belirten Bakan Özer, "Ülkeler ekonomik kalkınmada Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir. Bunun temel nedeni, kültürel ekonomide ülkelerin rekabet edebilirlikleri ile yeni hizmetler ve ürünlerin geliştirilmesi yani Ar-Ge faaliyetleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmasıdır.
Ar-Ge yoğunluklu endüstriler, ülkelerin ekonomik rekabet edebilirliğini ve ilave iş pozisyonları üreterek ülkelerin istihdam kapasitelerini artırmaktadır. Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, çalışan ve üreten bir gelecek için sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. Ülkelerin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracat gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirme gerekliliği Ar-Ge yaklaşımının eğitim sistemlerine entegrasyonunu da zorunlu kılmıştır" dedi.
LGS 5 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Özer, Liselere Giriş Sınavı'nın 5 Haziran 2022'de yapılacağını açıkladı ve mesleki eğitime ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Özer, "Organize Sanayi Bölgeleri, mesleki eğitim için çok kritik bölgeler. Sayın Cumhurbaşkanımız OSB'lerde mesleki eğitim merkezi kuracağımızın müjdesini vermişti. 164 daha mesleki eğitim merkezleri kurduk. OSB'lerdeki tüm şirketler, oradaki merkezlerden aradığı elemanı bulabilecek. Sanayicimizin "Aradığım elemanı bulamıyoruz" gibi bir mazereti yok. Meslek okulları geri döndü" ifadelerini kullandı.
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