Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması için okullarda kurduğu Ar-Ge Merkezlerindeki projeler göz dolduruyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki merkezlerde başarıyla tamamlanan projeler arasında akıllı tarım robotları, antiviral kumaşlar, artırılmış gerçeklik laboratuarları, eğitim simülatörleri ve insansız hava araçları da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, çalışan ve üreten bir gelecek için sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.