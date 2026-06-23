Üniversitelerde mikro kredi dönemi başlıyor: Kampüs dışı eğitimler diplomaya dahil olacak

YÖK, üniversite dışında kazanılan bilgi ve becerilerin akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak “mikro kredi” uygulamasını hayata geçiriyor. Gelecek yıldan itibaren öğrenciler; kurslar, sektör eğitimleri ve çeşitli öğrenme faaliyetlerinden elde ettikleri bazı kazanımları AKTS kredisine dönüştürebilecek. Yeni sistem, diploma eğitimini iş dünyasının talep ettiği yetkinliklerle desteklemeyi hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitede öğrenme modelini değiştirecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak mikro kredi sistemiyle öğrencilerin üniversite dışında edindiği bilgi, beceri ve sertifikalar belirli kriterler doğrultusunda akademik olarak tanınabilecek. Böylece bazı eğitimler AKTS kredisine dönüştürülerek transkriptlerde ve diploma eklerinde yer alabilecek.

Mikro kredi sistemi, üniversite dışında kazanılan bilgi ve becerilerin akademik olarak tanınmasının önünü açacak. (Görsel: A Haber)

MİKRO KREDİ SİSTEMİ NEDİR?

YÖK tarafından yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile yükseköğretimde yeni bir dönem başlıyor.

Mikro yeterlilikler; belirli bir konuda kısa süreli, esnek ve hedef odaklı öğrenme süreçleri sonunda kazanılan ve ölçme-değerlendirme yöntemleriyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Yeni sistem sayesinde öğrencilerin kampüs dışında kazandıkları bilgi ve beceriler de resmi akademik kayıtların bir parçası haline gelebilecek.

Sertifika ve eğitimlerin AKTS kredisine dönüştürülebilmesi, öğrencilerin farklı öğrenme deneyimlerini resmi eğitim sürecine dahil edecek. (Foto: A Haber)

SERTİFİKALAR VE EĞİTİMLER AKADEMİK KARŞILIK BULACAK

Düzenleme kapsamında öğrencilerin çeşitli kurslar, sektör eğitimleri, uygulama programları, araştırma faaliyetleri ve farklı öğrenme ortamlarında kazandıkları bazı yetkinlikler üniversiteler tarafından değerlendirilebilecek.

Uygun görülen eğitimler Avrupa standartlarıyla uyumlu şekilde AKTS kredisine dönüştürülebilecek. Elde edilen krediler öğrencilerin transkriptlerine ve diploma eklerine işlenebilecek. Mikro yeterlilik programlarını başarıyla tamamlayanlara ise uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Öğrenme çıktıları dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek.

Yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanındaki yeni beceriler mikro yeterlilik programlarının temel odak noktalarından biri olacak. (Foto: A Haber)

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL BECERİLERE ODAKLANILACAK

Yeni modelin özellikle yapay zeka, veri bilimi, dijital teknolojiler ve yeni nesil mesleki yetkinlik alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermesi hedefleniyor. Bu sayede öğrenciler yalnızca diploma programlarında yer alan derslerle sınırlı kalmayacak, iş dünyasının talep ettiği güncel becerileri de eğitim süreçlerine dahil edebilecek.

Öğrenciler, mezuniyet için gerekli AKTS yükünün belirli bir bölümünü mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. (Foto: A Haber)

MEZUNİYET KREDİLERİNİN YÜZDE 10'U MİKRO YETERLİLİKLERDEN GELEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10'una kadar olan kısmını mikro yeterlilik programlarından elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek.

Mikro yeterlilik programları; toplumsal, bireysel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kısa süreli ya da modüler yapıda tasarlanabilecek.

Yeni düzenleme, yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesini ve uluslararası tanınırlığın artırılmasını hedefliyor. (Foto: A Haber)

YAŞAM BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI GÜÇLENECEK

YÖK, yeni düzenlemeyle Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı ve yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Sistem aynı zamanda öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında farklı kurumlar ve sektörlerle daha güçlü bağ kurmasını sağlayarak öğrenme süreçlerini kampüs dışına taşımayı hedefliyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenmenin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak öğrencilere yeni öğrenme fırsatlarına yönelmeleri çağrısında bulundu. (Foto: AA)

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR AÇIKLADI

AA'ya göre YÖK Başkanı Erol Özvar, mikro yeterliliklerin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacağını, yaşam boyu öğrenmenin önemli bir parçası olacağını belirtti. Mikro yeterlilikler sayesinde öğrencilerin ve mezunların ihtiyaç duydukları yetkinlikleri daha hızlı kazanabileceğine, değişen dünyanın beklentilerine daha güçlü şekilde cevap verebileceğini vurguladı.

Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu adımı yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Zaten dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşırmak gerekir. Öğrencilerimize kendi alanlarıyla ilgili kurslara, uygulamalara, etkinliklere ve yeni öğrenme fırsatlarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Artık öğrenme yalnızca sınıfta gerçekleşmiyor. Geleceğin dünyasında sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bireyler öne çıkacak."

İLK UYGULAMALAR BAŞLADI

Özvar, ilk çalışmaların BTK Akademi ve Savunma Sanayii Başkanlığı Akademisi işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda belirli teknik alanlarda alınan eğitimlerin üniversite programlarında akademik karşılık bulmasının sağlandığını aktaran Özvar, mikro kredilendirme yaklaşımıyla modüler yetkinlik modelinin uygulanmaya başlandığını ifade etti.