MEB TETZ 2026 başlıyor: 20 ülkenin eğitim bakanı bir araya geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nı (TETZ 2026) 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek. Eğitim teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarının öne çıkacağı etkinlikte, 20'den fazla ülkeden temsilciler bir araya gelecek.

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte eğitim teknolojileri, yapay zeka, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri masaya yatırılacak. 20'den fazla ülkenin eğitim temsilcilerinin katılacağı zirve, Türkiye'nin eğitim alanındaki dijital dönüşüm vizyonunun uluslararası paydaşlarla paylaşılacağı önemli bir platform olacak.

MEB'in ʺTürkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesiʺ 26-28 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. (Görsel: A Haber)

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE ULUSLARARASI BULUŞMA

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, eğitim alanında kamu kurumlarını, akademisyenleri, öğretmenleri, teknoloji şirketlerini ve uluslararası kuruluşları aynı çatı altında buluşturacak. "Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, teknolojinin eğitim sistemlerine etkisi çok yönlü olarak değerlendirilecek.

20'den fazla ülkenin eğitim temsilcileri, eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin deneyim ve uygulamaları değerlendirecek. (Görsel: A Haber)

20'DEN FAZLA ÜLKENİN EĞİTİM BAKANLIKLARI AYNI MASADA OLACAK

Zirvenin öne çıkan bölümlerinden biri olan "Bakanlar Oturumu", 20'yi aşkın ülkenin eğitim bakanlıklarını aynı platformda buluşturacak. Oturumlarda, teknolojinin eğitim sistemlerine daha etkin şekilde entegre edilmesine yönelik uygulamalar, deneyimler ve ortak çalışma alanları değerlendirilecek.

Görüşmelerde, dijital araçların yalnızca akademik başarıyı destekleyen unsurlar olarak değil; toplumsal uyumu güçlendiren, fırsat eşitliğini artıran ve kapsayıcı eğitim anlayışını destekleyen bir yapı olarak ele alınması öne çıkacak. Teknik yetkinliklerin yanı sıra bireyleri değerler, erdemler, barış bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusuyla birlikte insanlığa saygılı şekilde yetiştirmek olduğunun vurgulanacağı oturumlarda şu konular masaya yatırılacak:

Küresel eğitim teknolojilerinin yerel kültür, toplumsal değerler ve ihtiyaçlarla uyumlu biçimde eğitim süreçlerine entegre edilerek kimlik, aidiyet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi.

Teknolojinin insan gelişimini ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, insan merkezli ve etik bir araç olarak konumlandırılması.

Gelecek nesillerin yalnızca teknik becerilerle değil; değerler, erdemler, barış anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi.

Zirvede yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeni nesil öğrenme modelleri farklı oturumlarda gündeme taşınacak. (Görsel: A Haber)

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNDEMİN MERKEZİNDE OLACAK

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenecek panel, oturum ve söyleşilerde eğitim sistemlerinde yaşanan teknolojik dönüşüm farklı yönleriyle değerlendirilecek. Etkinlik, Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanındaki deneyimlerini uluslararası paydaşlarla paylaşırken yeni iş birliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Zirvede öğretmenlerin eğitim teknolojilerine ilişkin güncel uygulamalarla buluşması, mesleki yetkinliklerinin desteklenmesi ve eğitim süreçlerinde kullanılan yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Akademisyenler, eğitimciler ve sektör temsilcileri de ortak platformlarda bir araya gelerek eğitim alanındaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Program kapsamında yapay zeka destekli uygulamalar, dijital öğrenme ekosistemleri ve yeni nesil eğitim modelleri öne çıkarken; teknolojinin insan hakları, toplumsal dayanışma, kültürlerarası etkileşim ve uluslararası işbirliğini güçlendiren yönü de kapsamlı şekilde ele alınacak.

Katılımcılar, eğitim teknolojilerinin gerçek sınıf ortamındaki kullanımını uygulamalı olarak gözlemleyebilecek. (Görsel: A Haber)

"İNTERAKTİF ÖĞRENME SINIFI" DENEYİMİ SUNULACAK

Zirve kapsamında fuar stantları ve deneyim alanlarının yanı sıra, teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla ele alan sunumların gerçekleştirileceği "Açık Sahne" bölümü de katılımcılarla buluşacak. Bu alanda paylaşım, etkileşim ve bilgi aktarımını merkeze alan çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, eğitim teknolojilerinin gerçek bir sınıf ortamındaki kullanımını uygulamalı olarak sergileyen "İnteraktif Öğrenme Sınıfı" kurulacak.