e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı
Karne gününe sayılı günler kala öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden not, devamsızlık ve yıl sonu başarı durumlarını takip ediyor. 26 Haziran'da dağıtılacak karneler öncesinde sistemin not girişlerine ne zaman kapanacağı ve e-Okul'a nasıl giriş yapılacağı yeniden gündeme geldi.
2026 e-Okul sistemi tamamen kapanmıyor. Öğretmenlerin not giriş işlemlerinin karne hazırlıkları nedeniyle 23-24 Haziran civarında sona ermesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler 26 Haziran'daki karne gününe kadar not, devamsızlık ve başarı bilgilerini görüntülemeye devam edebiliyor. İşte e-Okul VBS giriş adımları ile devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı…
NOTLAR SİSTEME GİRİLMEYE BAŞLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. e-Okul not giriş ekranlarının karne tarihinden yaklaşık 2 ila 3 gün önce öğretmen kullanımına kapatılması bekleniyor. Böylece yıl sonu değerlendirmeleri kesinleşirken karne hazırlıkları da tamamlanıyor.
E-OKUL KAPANDI MI?
Not girişlerinin sona ermesi, öğrenci ve veli erişiminin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor. Karne gününe kadar sistem üzerinden birçok bilgi görüntülenebiliyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken devamsızlık durumu ve not ortalamaları en çok kontrol edilen başlıklar arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden şu bilgilere ulaşabiliyor:
- Yazılı ve uygulama sınav sonuçları
- Devamsızlık kayıtları
- Ders başarı durumu
- Haftalık ders programı
- Dönem sonu not bilgileri
- Karneye esas akademik veriler
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak isteyen kullanıcılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor.
Giriş işlemi için şu adımlar izleniyor:
- e-Okul giriş ekranına ulaşın.
- "Veli Bilgilendirme Sistemi" bölümünü seçin.
- e-Devlet doğrulama ekranına yönlendirilmeyi onaylayın.
- T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapın.
- Öğrenciye ait eğitim bilgilerini görüntüleyin.