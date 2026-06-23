e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı

2026 e-Okul sistemi tamamen kapanmıyor. Öğretmenlerin not giriş işlemlerinin karne hazırlıkları nedeniyle 23-24 Haziran civarında sona ermesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler 26 Haziran'daki karne gününe kadar not, devamsızlık ve başarı bilgilerini görüntülemeye devam edebiliyor. İşte e-Okul VBS giriş adımları ile devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı…

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not, devamsızlık ve ders bilgileri karne gününe kadar görüntülenebiliyor. (Foto: AA)

NOTLAR SİSTEME GİRİLMEYE BAŞLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. e-Okul not giriş ekranlarının karne tarihinden yaklaşık 2 ila 3 gün önce öğretmen kullanımına kapatılması bekleniyor. Böylece yıl sonu değerlendirmeleri kesinleşirken karne hazırlıkları da tamamlanıyor.

E-OKUL KAPANDI MI?

Not girişlerinin sona ermesi, öğrenci ve veli erişiminin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor. Karne gününe kadar sistem üzerinden birçok bilgi görüntülenebiliyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken devamsızlık durumu ve not ortalamaları en çok kontrol edilen başlıklar arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden şu bilgilere ulaşabiliyor: