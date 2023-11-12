Üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman? YÖK üniversite vize sonrası bir haftalık tatil var mı?
MEB'e bağlı okulların 10 Kasım Cuma günü ara tatiline girmesiyle birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonunu da kapsayan 9 günlük bir tatilin keyfini çıkaracak. Üniversite öğrencileri, üniversitelerin bu süreçte ara tatil yapıp yapmayacağını merakla araştırıyorlar. Üniversiteler genellikle kendi akademik takvimlerine göre tatil dönemlerini belirlerler ve genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tatil programlarına paralel gitmezler. İşte detaylar...
MEB'e bağlı okulların 10 Kasım Cuma günü ara tatiline girmesiyle birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonunu da kapsayan 9 günlük bir tatilin keyfini çıkaracak. Üniversite öğrencileri, üniversitelerin bu süreçte ara tatil yapıp yapmayacağını merakla araştırıyorlar. Üniversiteler genellikle kendi akademik takvimlerine göre tatil dönemlerini belirlerler ve genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tatil programlarına paralel gitmezler. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL OLACAK MI?
MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda ara tatil uygulaması gerçekleştiriliyor. Ancak üniversiteler ara tatil kapsamına girmemektedir. Ayrıca her üniversite akademik takvimini de kendisi belirlemektedir. Bu sebeple bazı üniversitelerde vize sınavları öncesinde ara verilebiliyor. Öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekmektedir.
MEB 2023-2024 TATİL TARİHLERİ
Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024
14 Haziran 2024 Okulların kapanış tarihi.
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