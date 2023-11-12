Üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman? YÖK üniversite vize sonrası bir haftalık tatil var mı?

MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda ara tatil uygulaması gerçekleştiriliyor. Ancak üniversiteler ara tatil kapsamına girmemektedir. Ayrıca her üniversite akademik takvimini de kendisi belirlemektedir. Bu sebeple bazı üniversitelerde vize sınavları öncesinde ara verilebiliyor. Öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekmektedir.

MEB 2023-2024 TATİL TARİHLERİ