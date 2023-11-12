12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AUZEF DERS GEÇME ORTALAMASI KAÇ? İU AUZEF vizeden en düşük kaç puan almalıyım, geçme notu kaç? Not hesaplama...

AUZEF DERS GEÇME ORTALAMASI KAÇ? İU AUZEF vizeden en düşük kaç puan almalıyım, geçme notu kaç? Not hesaplama...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023
ABONE OL
AUZEF DERS GEÇME ORTALAMASI KAÇ? İU AUZEF vizeden en düşük kaç puan almalıyım, geçme notu kaç? Not hesaplama...

AUZEF öğrencileri, güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından ders geçme notu hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sınavlar, üç oturumda gerçekleştirildi. Her ders için 20 sorunun yer aldığı sınavda, öğrencilere çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, her bir soru için 30 dakika süre verildi. Sınav değerlendirmelerinde ise her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek şekilde hesaplanacak. Peki İU AUZEF vizeden en düşük kaç puan almalıyım, geçme notu kaç?

AUZEF öğrencileri, güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından ders geçme notu hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sınavlar, üç oturumda gerçekleştirildi. Her ders için 20 sorunun yer aldığı sınavda, öğrencilere çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, her bir soru için 30 dakika süre verildi. Sınav değerlendirmelerinde ise her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek şekilde hesaplanacak. Peki İU AUZEF vizeden en düşük kaç puan almalıyım, geçme notu kaç?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF MEZUNİYET DURUMU

Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO'ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA