İstanbul Şile’de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile’de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...

İSTANBUL VALİSİ GÜL DUYURDU!

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi;

"İrili ufaklı zararlar var. 5 tane küçük teknemiz zarar gördü. Zarar gören restoranlarımız var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok Herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor.

Beklentimiz ilerleyen saatler yağışın azalması. Vatandaşlarımızdan ricam su basan yerlerde yaşamamaları. Hepimize büyük geçmiş olsun.

Akşam 21.00-22.00'ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini Meteoroloji söylüyor. Bundan sonra da etkisini azaltarak devam edecek. Bizim beklentimiz saat 22.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlı bir şekilde devam etmesini istiyorum."