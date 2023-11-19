İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
"Şile'de okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'da Meteoroloji ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarılarının ardından kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. İstanbul Valisi Davut Gül, yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, Şile'de yarın okullar tatil mi edildi? İşte, haberin detayları...
"Şile'de okullar tatil mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'da Meteoroloji ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarılarının ardından kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. İstanbul Valisi Davut Gül, yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, Şile'de Pazartesi okullar tatil mi edildi?
ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."
ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İSTANBUL VALİSİ GÜL DUYURDU!
İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi;
"İrili ufaklı zararlar var. 5 tane küçük teknemiz zarar gördü. Zarar gören restoranlarımız var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok Herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor.
Beklentimiz ilerleyen saatler yağışın azalması. Vatandaşlarımızdan ricam su basan yerlerde yaşamamaları. Hepimize büyük geçmiş olsun.
Akşam 21.00-22.00'ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini Meteoroloji söylüyor. Bundan sonra da etkisini azaltarak devam edecek. Bizim beklentimiz saat 22.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlı bir şekilde devam etmesini istiyorum."
YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 20 Kasım Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı.
Buna göre; Yarın ile ilgili bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.
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