Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? YÖK son açıklamalar...
Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği, son bilgiler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uzaktan eğitim kararı alan birçok üniversite yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim başladı. İşte, üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? YÖK son açıklamalar...
Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde artan koronavirüs vaka sayıları, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. İşte, Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı?
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI, ONLİNE MI OLACAK?
Üniversitelerin kapanmasına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Bazı üniversiteler hibrit ve online eğitime geçtiğini duyuruyor.
ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;
İTÜ'DEN AÇIKLAMA
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak."
IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak" açıklamasını yaptı.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!
Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!
Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.
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