Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler ekim, kasım ve aralık ayı KYK burslarını toplu olarak yılbaşı öncesinde aldı. Ocak ayında bursların hangi tarihte alacağı merak ediliyor. İşte, Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler ekim, kasım ve aralık ayı KYK burslarını toplu olarak yılbaşı öncesinde alırken gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. Ocak ayı burs ödemeleri için Genlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
En son KYK burs ücretleri yılbaşı öncesi hesaplara yatırıldı. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve ''2'' olanlar 29 Aralık, "4" ve ''6'' olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini aldılar.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayı ödemelerinin de bu tarihlerde yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
- Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...
- Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...
- Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
- Emekli maaş zammı için flaş detay! Maaşı 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 lira olanlar Ocak zammından yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri...
- İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
- Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?