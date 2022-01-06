Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler ekim, kasım ve aralık ayı KYK burslarını toplu olarak yılbaşı öncesinde alırken gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. Ocak ayı burs ödemeleri için Genlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

En son KYK burs ücretleri yılbaşı öncesi hesaplara yatırıldı. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve ''2'' olanlar 29 Aralık, "4" ve ''6'' olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini aldılar.