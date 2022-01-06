ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar heyecan içinde KPSS başvuru tarihini bekliyor. Yeni yıla girmemize ile birlikte ÖSYM 2022 sınav takvimi güncellendi. Bu sene ortaöğretim, ön lisans, lisans, DHBT olarak gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına ilişkin takvime ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri duyuruldu. İki yılda bir gerçekleştirilen ortaöğretim ve ön lisans sınavları da bu sene yapılacak. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları için bekleyişte olan adaylar heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
KPSS 2022 NE ZAMAN?
İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SINAV: 31 Temmuz 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV: 06 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022
BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 14 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022
BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022
SONUÇ: 27 Ekim 2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV: 06 Kasım 2022
BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022
SONUÇ: 01 Aralık 2022
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- ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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