ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri duyuruldu. İki yılda bir gerçekleştirilen ortaöğretim ve ön lisans sınavları da bu sene yapılacak. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları için bekleyişte olan adaylar heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri: