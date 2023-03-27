Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!

Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.