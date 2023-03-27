Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!
Milyonlarca öğrenci Nisan ayına kısa bir süre kala ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle okullarda eğitime bir süre ara verilmişti. Okulların yeniden açılmasıyla birlite ikinci ara tatil tarihi ve Ramazan'da okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte, Nisan ara tatil tarihi...
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! "Ara tatil ne zaman 2023?" sorusu araştırılmaya devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri...
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 takvimine göre nisan ara tatili 17 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan Pazartesi okullar yeniden açılıyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yaz tatili 16 Haziran Cuma günü başlıyor.
ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.
Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.
MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.
14-18 Kasım birinci ara tatil uygulandı.
23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)
17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil yapılacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILDI!
Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim öğretim 1 Mart tarihinde başladı. Son olarak 27 Mart tarihinde depremin en çok etkilediği illerden olan Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde okullar bugün açıldı. Açılan ilçelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALATYA: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri
ADIYAMAN: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan
KAHRAMANMARAŞ: Andırın ve Ekinözü
HATAY: Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçeleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?
- Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!
- Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
- AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
- Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin'in düğününde neler olacak?
- Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
- Telefon zammı ne zaman 2023? Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak?
- Zekat ne zaman verilir, kimlere verilmez? Diyanet İşleri Başkanlığı ZEKAT VERME ŞARTLARI!
- 2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...