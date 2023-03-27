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Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!

Milyonlarca öğrenci Nisan ayına kısa bir süre kala ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle okullarda eğitime bir süre ara verilmişti. Okulların yeniden açılmasıyla birlite ikinci ara tatil tarihi ve Ramazan'da okulların tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte, Nisan ara tatil tarihi...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! "Ara tatil ne zaman 2023?" sorusu araştırılmaya devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 takvimine göre nisan ara tatili 17 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan Pazartesi okullar yeniden açılıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yaz tatili 16 Haziran Cuma günü başlıyor.

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.

Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.

14-18 Kasım birinci ara tatil uygulandı.

23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)

17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILDI!

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim öğretim 1 Mart tarihinde başladı. Son olarak 27 Mart tarihinde depremin en çok etkilediği illerden olan Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde okullar bugün açıldı. Açılan ilçelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALATYA: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri

ADIYAMAN: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan

KAHRAMANMARAŞ: Andırın ve Ekinözü

HATAY: Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçeleri

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