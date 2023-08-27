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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim’de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...

"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihleri de öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen üniversite açılış takvimi, öğrencilerin ve ailelerinin planlamalarını yapmaları için önemli bir bilgi kaynağı oluyor. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...

"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 güz dönemi üniversite başlangıç tarihi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) sonrasındaki tercih işlemleri ve üniversite kayıt süreçleriyle birlikte merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihi henüz netlik kazanmamış durumda. Ancak üniversiteler, genellikle akademik takvimlerine göre farklılık gösteren tarihlerde yeni eğitim yılına başlamaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Öğrenciler ve akademik personel, yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürürken, üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek kesin açılış tarihini öğrenebilirler.

Ayrıca, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken diğer önemli tarihler ve bilgiler de üniversitelerin resmi web sitelerinde ve ilgili duyurularda yer alacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.

E-KAYIT NE ZAMAN 2023?

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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