"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 güz dönemi üniversite başlangıç tarihi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) sonrasındaki tercih işlemleri ve üniversite kayıt süreçleriyle birlikte merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...