"2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. Peki, 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?