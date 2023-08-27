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2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

"2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih tarihleri ön lisans öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

"2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. Peki, 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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