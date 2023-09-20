Ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenecek ortak sınavın tarihini MEB açıkladı! Tüm 6. sınıf ve 9. sınıfları ilgilendiriyor! İşte örnek sorular...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ülke genelinde ortak sınav düzenleme kararı aldı. Yeni karar kapsamında ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" dersleri için düzenlenecek sınavın ise tarihi açıklandı. İşte 6. Ve 9. sınıflar için düzenlenecek ortak sınavın tarihi…