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Ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenecek ortak sınavın tarihini MEB açıkladı! Tüm 6. sınıf ve 9. sınıfları ilgilendiriyor! İşte örnek sorular...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenecek ortak sınavın tarihini MEB açıkladı! Tüm 6. sınıf ve 9. sınıfları ilgilendiriyor! İşte örnek sorular...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” dersleri için ortak sınav tarihini açıkladı. İşte ortaokul ve lise öğrencileri için ülke geneli düzenlenecek ilk ortak sınavın tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ülke genelinde ortak sınav düzenleme kararı aldı. Yeni karar kapsamında ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" dersleri için düzenlenecek sınavın ise tarihi açıklandı. İşte 6. Ve 9. sınıflar için düzenlenecek ortak sınavın tarihi…

ORTAK SINAV NE ZAMAN

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

KATILMAYAN ÖĞRENCİLERE MAZERET SINAVI YAPILACAK

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

ÖRNEK SORU TABLOSU YAYINLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir.

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

ÖĞRNEK SORU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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