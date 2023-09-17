"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk ve orta öğretimde 11 Eylül'de çalan ilk ders zilinin ardından bir haftalık süreç geride kaldı. YÖK'e bağlı olarak hizmet veren Üniversiteler kendi içlerinde özerk bir yapıya sahip olduğu için her Üniversitenin açılış tarihi de farklılıklar gösterebiliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...