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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. İlk ve ortaöğretimde 11 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ardından gözler Yükseköğretim kurumlarına Üniversitelere çevrildi. İşte konu hakkında gelişmeler...

"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk ve orta öğretimde 11 Eylül'de çalan ilk ders zilinin ardından bir haftalık süreç geride kaldı. YÖK'e bağlı olarak hizmet veren Üniversiteler kendi içlerinde özerk bir yapıya sahip olduğu için her Üniversitenin açılış tarihi de farklılıklar gösterebiliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili en net veri Üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan akademik takvimde yer alıyor. Şu ana kadar İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin başlangıç tarihi 2 Ekim olarak duyuruldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE HİBRİT EĞİTİM!

Depremden en fazla etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illerde rektörler hibrit eğitim kararı alabilecek.

2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.

Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

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