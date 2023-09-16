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Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! www.meb.gov.tr | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

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Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! www.meb.gov.tr | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

"İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İlköğretim 5,6,7,8. sınıflarda okuyan ve 9,10, 11'nci sınıf öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. 5,6,7,8,9,10,11. sınıfların katıldığı sınav 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu noktada adaylar, "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 2023!

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle İOKBS sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sonuçların 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

İOKBS BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

İOKBS AYLIK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi. Bursluluk sınavına katılan ve başarılı olan ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor.

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