DGS tercih sonuç sorgulama 2023 | DGS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız2023-2024 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgiliüniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yataygeçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretimkurumlarına yapılması gerekmektedir.