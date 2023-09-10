DGS tercih sonuç sorgulama 2023 | DGS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri sona erdi ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve ne zaman açıklanacağını merakla bekliyorlar. Üniversite yerleştirme sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. İşte detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci 5 Eylül'de sona erdi ve şimdi adayların merakla beklediği an sonuçların açıklanma zamanı geldi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre hazırladıkları tercih listelerini sisteme kaydettikten sonra şimdi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. DGS tercih sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. DGS tercihlerine ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, DGS tercih sonuçları duyurusu paylaştığında haberimize ekleyeceğiz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarınayerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
2023-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız2023-2024 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgiliüniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yataygeçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretimkurumlarına yapılması gerekmektedir.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Adaylara belge gönderilmeyecek.
Adaylar, dikey geçiş üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
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