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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih yaptıkları üniversitelere yerleştirildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? Bahar yılı takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 5 bin 490 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. YKS tercih sonuçları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin açılacağı tarih oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? Bahar yılı takvimi belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Üniversitelerin açılış tarihleri akademik takvimlere göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılmıştı. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için üniversitelerin eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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