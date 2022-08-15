Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 5 bin 490 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. YKS tercih sonuçları ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin açılacağı tarih oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? Bahar yılı takvimi belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Üniversitelerin açılış tarihleri akademik takvimlere göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılmıştı. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için üniversitelerin eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.