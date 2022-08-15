VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
VGM burs başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere VGM her yıl düzenli olarak ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu veriyor. Öğrenciler başvurular için tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
VGM BURSU NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
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