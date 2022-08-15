KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı 2022-KPSS ön lisans sınavına başvurular bugün sona eriyor. Başvuru ücreti yatırma işlemlerinin de hangi tarihte biteceğini merak eden adaylar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
KPSS önlisans para yatırma son gün ne zaman? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ön lisans oturumu için hazırlıklar sürüyor. Sınava başvurular bugün sona erecek. Başvuru ücretinin hangi tarihte biteceği ise merak ediliyor. Peki, KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
3 Ağustos'ta başlayan 2022 KPSS ön lisans başvuruları 15 Ağustos'ta sona eriyor. Ücret ödeme için son gün ise 16 Ağustos.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
İşte ödeme yapılabilen bankalar:
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
ÖN LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
- KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?
- DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları
- AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...
- KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB'de!
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?