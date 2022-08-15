KPSS önlisans para yatırma son gün ne zaman? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ön lisans oturumu için hazırlıklar sürüyor. Sınava başvurular bugün sona erecek. Başvuru ücretinin hangi tarihte biteceği ise merak ediliyor. Peki, KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

3 Ağustos'ta başlayan 2022 KPSS ön lisans başvuruları 15 Ağustos'ta sona eriyor. Ücret ödeme için son gün ise 16 Ağustos.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.