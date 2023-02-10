EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?
"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kamuya engelli personel alımlarıyla ilgili açıklamada bulunmuş, tarihin yakın yakın olduğu sinyalini vermişti. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?
"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak itibarıyla başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Adaylar sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?
DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.
2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra sonuç açıklaması gelmişti. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler nedeniyle değerlendirme sürecinin uzayabileceği konuşuluyor.
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