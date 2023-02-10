"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak itibarıyla başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Adaylar sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?