"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere ilk kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversite açılış tarihi ise bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...