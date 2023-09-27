Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere ilk kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversite açılış tarihi ise bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversite açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimine göre farklılık gösterebiliyor.
Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELER ONLİNE OLACAK MI?
Geçtiğimiz dönemde pandemi ve deprem felaketinin yaşandığı zamanlarda üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Yeni dönem için online eğitim ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi
- Yeni oranlar geldi! 2023 Eylül Kredi faizi hesaplama ekranı! 50.000 TL'nin ihtiyaç kredisi faiz oranı...
- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
- 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...
- 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...
- İSTANBULSPOR GS MAÇI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu...
- EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- WhatsApp ekran paylaşma özelliğini aktif etti! WhatsApp ekran paylaşma nasıl yapılır? İşte detaylar…