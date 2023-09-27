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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim’de mi açılacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere ilk kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversite açılış tarihi ise bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversite açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimine göre farklılık gösterebiliyor.

Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE OLACAK MI?

Geçtiğimiz dönemde pandemi ve deprem felaketinin yaşandığı zamanlarda üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Yeni dönem için online eğitim ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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