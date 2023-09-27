"DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri 20 Eylül'de tamamlanmıştı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise DGS ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. İşte konu hakkında detaylar...