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DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 27.09.2023
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DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

"DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri 20 Eylül'de tamamlanmıştı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise DGS ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. İşte konu hakkında detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak. Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri 29 Eylül'de tamamlanacak. DGS ek tercih kılavuzunun 29 Eylül'den sonra yayımlanması bekleniyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

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