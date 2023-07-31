Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023? MEB okulların açılış tarihini duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri tarafından merakla beklenen tarihler sonunda belirlendi. Öğrenci ve veliler, "okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, okulların açılış tarihi...
"Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman, hangi ay ve tarihte açılacak 2023? İşte, sorunun cevabı...
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.
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