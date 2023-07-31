Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023? MEB okulların açılış tarihini duyurdu!

"Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman, hangi ay ve tarihte açılacak 2023? İşte, sorunun cevabı...