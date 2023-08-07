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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler ne zaman, hangi ayda başlayacak? Güz dönemi tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler ne zaman, hangi ayda başlayacak? Güz dönemi tarihi...

ÖSYM, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken öğrenciler, kayıt tarihi ve ders başlangıç tarihini araştırmaları başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıcak, tarih belli oldu mu? İşte, cevabı...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanın ardından başlayacak üniversite kayıt sürecine odaklanmış durumda. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt ve ders başlangıç takvimi...

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı.

Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.

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