"1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?