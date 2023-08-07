07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?

1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
ABONE OL
1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?

"1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmasıyla birlikte, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?

"1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA