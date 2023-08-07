"AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını almıştı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Peki, AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?