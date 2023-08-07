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AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

"AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem online sınavları geçtiğimiz günlerde başladı ve süreç devam ediyor. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Henüz tamamlanmadığı sınavı olan öğrenciler ise sınav ekranının kaç gün daha açık olduğunu merak ediyor. Peki, AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

"AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını almıştı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Peki, AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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