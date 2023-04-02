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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, açıldı mı sorularına yanıt verdi. Deprem felaketi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı, öncesinde aktarıldığı gibi Nisan ayında yeniden değerlendirildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteler açıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Erol Özvar'ın açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla bahar dönemi mahsus olarak halihazırda uygulanan uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilecek.

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

Nisan ayı için durumu yeniden değerlendiren Erol Özvar isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim alabileceğini açıkladı.

Buna göre 3 Nisan Pazartesi gününden itibaren üniversite programları takip edilerek dileyen öğrenciler derslerini yüz yüze eğitim yoluyla alabilecek. Dersler aynı zamanda online olarak da sistemde olacak.

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