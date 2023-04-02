"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteler açıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Erol Özvar'ın açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...