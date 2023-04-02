AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara AÖL.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor. Öğrenciler sınavlarda cevapladıkları sorulara geri dönüş yapamazken seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...
- Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izle! FB - BJK DERBİ maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Rezene çayı nedir, ne işe yarar? Faydaları neler? Stres ve depresyon tedavisinde kullanılıyor! Rezene çayı nasıl yapılır?
- 700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...
- Kurtlar Vadisi KAOS 2023 YAYIN TARİHİ | açıklandı mı, son durum ne? Hangi kanalda, platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...