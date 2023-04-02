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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

"AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara AÖL.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor. Öğrenciler sınavlarda cevapladıkları sorulara geri dönüş yapamazken seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

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