2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?
Okullarda 2.ara tatil tarihi, Nisan ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve öğretmen okulların kapanacağı tarihi sorguuyor. Ara tatilin bayramla birlşip, birleşmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2023 takvimi...
"Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Nisan ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takviminin yayınlamasıyla birlikte netleşti. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği, binlerce öğretmen ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, 2023 Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİL İPTAL EDİLECEK Mİ?
Bakan Özer, 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle izin ve ara tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.
ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Yılın ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı günlerine denk geliyor. Bayram günleri 21-22-23 Nisan 2023 tarihleri olarak açıklandı.
17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
- EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...
- Malatya deprem son dakika! 3 Nisan Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler 2023!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...
- 2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
- ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...
- Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!