03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?

2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
ABONE OL
2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?

Okullarda 2.ara tatil tarihi, Nisan ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve öğretmen okulların kapanacağı tarihi sorguuyor. Ara tatilin bayramla birlşip, birleşmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2023 takvimi...

"Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Nisan ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takviminin yayınlamasıyla birlikte netleşti. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği, binlerce öğretmen ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, 2023 Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİL İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bakan Özer, 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle izin ve ara tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Yılın ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı günlerine denk geliyor. Bayram günleri 21-22-23 Nisan 2023 tarihleri olarak açıklandı.

17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA