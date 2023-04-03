2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?

"Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Nisan ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takviminin yayınlamasıyla birlikte netleşti. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği, binlerce öğretmen ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, 2023 Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?