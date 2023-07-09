09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

"Üniversiteler hangi tarihte açılacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündem oldu. Öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihi arşatırıyor. İşte üniversitelerin açılacağı gün...

Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başlamış durumda. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi araştırıyor. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ederken üniversitelerin açılış takvimi merak ediliyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi hakkında tüm bilgiler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.


ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA