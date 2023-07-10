AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
"AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihleri merak konusu oldu. MEB tarafından gerçekleşecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavının online mı, yüz yüze mi olacağını da merak ediliyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm bilgiler....
"AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Binlerce öğrenci kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından sınavlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. AÖL sınav giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açık lise sınavları gerçekleşecek. Peki, AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu.
Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Net tarihler, saat bilgisi ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.
Ancak sınav günü ve saatine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.. Sınavların en geç 15 Temmuz tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.
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- AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
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