Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde bugün İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yaptı. 19 milyon öğrenci okullarına kavuşurken gözler üniversitelere çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adaylar 1 Eylül’e kadar kayıt işlemlerini tamamladı. Gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. İşte takvim...
"Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet veya özel yurtlarda konaklayacaklar üniversitelerin akademik takvimlerine göre hareket edecek. KYK yurt başvuru işlemleri sona ererken değerlendirme işlemleri başladı. KYK yurt sonuçları, üniversiteler eğitime başlamadan önce duyurulacak. İşte, üniversitelerin açılış takvimi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2023-2024 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihi henüz netlik kazanmamış durumda. Ancak üniversiteler, genellikle akademik takvimlerine göre farklılık gösteren tarihlerde yeni eğitim yılına başlamaktadır.
Yükseköğretim kurumlarında yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Öğrenciler ve akademik personel, yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürürken, üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek kesin açılış tarihini öğrenebilirler.
Ayrıca, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken diğer önemli tarihler ve bilgiler de üniversitelerin resmi web sitelerinde ve ilgili duyurularda yer alacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.
E-KAYIT NE ZAMAN 2023?
Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
ÖSYM'den geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, ''Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.'' denilmişti.
Geçtiğimiz yıllarda kayıt için gereken belgeler ise şöyle;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecek.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazıyor)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
ÜNİVERSİTE E KAYITLAR NASIL YAPILIR?
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
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