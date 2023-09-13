"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden doğum tarihi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. 2023 yılında bursluluk sınavı kontenjanlarında değişikliğe gidildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere etkilenen diğer illerde eğitim alan öğrenciler için ek burs kontenjanı ayrıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...