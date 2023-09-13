Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?
"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı için gözler MEB duyurusuna çevrildi. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül’de düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 1 hafta geçerken gözler İOKBS sınav sonuç tarihine çevrildi. Bursluluk sınav sonuçlarına göre burs alacak Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11’nci sınıflar belirlenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden doğum tarihi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. 2023 yılında bursluluk sınavı kontenjanlarında değişikliğe gidildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere etkilenen diğer illerde eğitim alan öğrenciler için ek burs kontenjanı ayrıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde bursluluk sınav sonuçlarının erken açıklanması bulunmuyor. Bakanlık başvuru kılavuzunda paylaştığı takvime göre hareket edecek.
Yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.
İOKBS BURSU ALMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Bursluluk sınavı net sayıları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişmektedir. Standart sapma dikkate alındığından puanlar 2022 yılına göre artabilir veya düşebilir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı bursluluk kazanma puanı sınav sonuçları ilan edildikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz senenin puanları ise şu şekilde;
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
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