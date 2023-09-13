"KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, ne anlama geliyor? KYK TİP özellikleri neler, fiyatları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. İşte, konu hakkında son gelişmeler...