KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, ne anlama geliyor? KYK TİP özellikleri neler, fiyatları belli oldu mu?
"KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurdu, başvuruların başlamasının ardından öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Üniversite hayatlarına farklı bir şehirde devam etmek zorunda olan öğrencilerin müracaat ettiği KYK yurt başvuru süreci önümüzdeki günlerde tamamlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek, ne anlama geliyor? KYK TİP özellikleri neler, fiyatları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
KYK YURT ÜCRETLERİ
KYK Yurt Tipleri ve fiyatları geçtiğimiz yılların fiyatlarına göre şu şekilde sıralanıyordu;
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
Bu bilgilere çerçevesinde 1.tip KYK yurdu için fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.
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