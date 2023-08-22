Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite kayıt dönemi başladı mı, hangi tarih son?

ÜNİVERSİTEDE SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Üniversitelerde sınav uygulama şekilleri değişiklik gösterebiliyor. Ancak bahar ve güz yarıyılında öğrencilere vize ve final sınavları düzenleniyor. Final sınavlarının not ortalamasına katkısı vizelere göre daha yüksek oluyor. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı organize ediliyor. Üniversiteler yaz okulu takvimlerini akademik takvim ile açıklıyor. Bazı üniversitelerde ise yaz okulu sınavları ve üç ders sınavı yapılıyor.