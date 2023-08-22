Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite kayıt dönemi başladı mı, hangi tarih son?
YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarına kavuşarak geleceklerini şekillendirmeye başladı. Bu aşamada, üniversite kayıt süreçleri online ve yüz yüze yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Ancak, öğrencilerin dikkatle takip ettiği bir diğer konu üniversitelerin açılma tarihleri oldu. Özellikle farklı şehirlerde eğitim almayı planlayan adaylar, konaklama düzenlemeleri ve diğer hazırlıkları için erkenden harekete geçmek istiyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?
Hayal ettikleri ön lisans ve lisans eğitimlerine kavuşma yolunda önemli adımlar atan milyonlarca aday, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları sınavıyla heyecanlı bir sürecin içine girdi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanarak adaylara geleceklerine dair ilk ipuçlarını verirken, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan adayların yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki üniversite kayıt dönemi ne zaman, başladı mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Özerk yapıda olan üniversiteler akademik takvimlerini kendileri belirliyor. Bu sebeple üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor.
Adaylar konuyla ilgili en net bilgiyi üniversitelerin resmi internet sayfalarından alabilir. Üniversitelerin akademik takvimleri, resmi sayfada yer almaktadır.
Örneğin İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre güz yarıyılı 25 Eylül'de başlayacak ve 29 Aralık 2023'de sona erecek.
Sakarya Üniversitesi akademik takvimine göre güz yarıyılı 25 Eylül'de başlayacak ve 7 Ocak 2024'de sona erecek.
Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada güz yarıyılı 25 Eylül'de başlayacak 29 Aralık 2023'de sona erecek.
ÜNİVERSİTEDE SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Üniversitelerde sınav uygulama şekilleri değişiklik gösterebiliyor. Ancak bahar ve güz yarıyılında öğrencilere vize ve final sınavları düzenleniyor. Final sınavlarının not ortalamasına katkısı vizelere göre daha yüksek oluyor. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı organize ediliyor. Üniversiteler yaz okulu takvimlerini akademik takvim ile açıklıyor. Bazı üniversitelerde ise yaz okulu sınavları ve üç ders sınavı yapılıyor.
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- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite kayıt dönemi başladı mı, hangi tarih son?
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