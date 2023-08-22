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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2023 | Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2. tercihler başladı mı, ne zaman? personel.meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2023 | Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2. tercihler başladı mı, ne zaman? personel.meb.gov.tr

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerine yönelik önemli bir adım daha attı. 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte il içi ve iller arası ikinci yer değiştirme takvimi de duyuruldu. İşte detayları...

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerini değerlendirme sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamladı. Yer değiştirme taleplerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından, il içi ve iller arası ikinci yer değiştirme takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2. tercihler başladı mı, ne zaman?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2. BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından bugün ikinci yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.



İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında "Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenler de mazeretlerinin bulunduğu yere yer değişikliği başvurusunda bulanabilecek.

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSUNUN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!

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