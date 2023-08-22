MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2023 | Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2. tercihler başladı mı, ne zaman? personel.meb.gov.tr

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.



Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.