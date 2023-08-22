AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB son dakika duyuruları...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanma zamanı, pek çok öğrenci için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. MEB takvimi doğrultusunda 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konusundaki sorular hız kazandı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.