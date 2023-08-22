AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB son dakika duyuruları...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanma zamanı, pek çok öğrenci için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. MEB takvimi doğrultusunda 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konusundaki sorular hız kazandı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanma zamanı, pek çok öğrenci için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. MEB takvimi doğrultusunda 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konusundaki sorular hız kazandı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.
Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.
3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.
Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.
Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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