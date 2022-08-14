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Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başladı.

2022-2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil. Bu konuda her üniversitenin açılış tarihleri akademik takvimlerine göre farklık gösterecek.

Pek çok üniversitede yeni dönem eğitim sürecinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu konuda sağlıklı bilgi almak adına, söz konusu üniversitelerin akademik takviminden yararlanabilirsiniz.

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