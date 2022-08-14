Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? YÖK son dakika ile üniversite açılış tarihi belli oldu mu?